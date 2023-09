Exportação de carne sobe 2,2% em volume em agosto ante agosto, diz ABPA

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/09/2023 - 17:07 Compartilhe

São Paulo, 6 – As exportações totais de carne de frango (entre carne in natura e produtos processados) alcançaram 446,8 mil toneladas em agosto, avanço de 2,2% em relação a igual período do ano passado, quando atingiram 437 mil toneladas, informou a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), em nota.

A receita em agosto deste ano, porém, foi 9,9% abaixo do total de agosto de 2022. No mês passado, o setor exportador de carne de frango faturou US$ 831 milhões e, em agosto de 2022, US$ 922,1 milhões.

A ABPA informa, ainda, que no acumulado do ano até agosto, os embarques de carne de frango totalizaram 3,508 milhões de toneladas, volume 7,4% superior ao registrado em igual período do ano passado, com 3,266 milhões de toneladas.

Já no saldo em dólares, a alta acumulada em 2023 chegou a 4,8%, com US$ 6,858 bilhões este ano, e US$ 6,542 bilhões no mesmo período comparativo em 2022.

A China segue sendo o principal comprador de carne de frango do Brasil, com 52,8 mil toneladas de carne de frango in natura e processada em agosto deste ano, ou 32,5% mais em relação a agosto de 2022.

Na sequência vêm Emirados Árabes Unidos, com 47,3 mil toneladas (+30,2%) e Arábia Saudita, com 37,2 mil toneladas (+12,6%). O Japão, que já restabeleceu as importações de carne de frango do Espírito Santo e de Santa Catarina, importou 29,6 mil toneladas (-25,4%).

Diante de tal desempenho, o presidente da ABPA, Ricardo Santin, projeta que o Brasil deve exportar este ano mais de 5 milhões de toneladas de carne de frango in natura e processada.

