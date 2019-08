Exportação de carne de frango cresce 5,8% em volume de janeiro a julho, diz ABPA

São Paulo, 8 – O Brasil exportou 2,433 milhões de toneladas de carne de frango nos primeiros sete meses do ano, volume 5,8% maior ante igual período de 2018, informou nesta quinta-feira, 8, em nota, a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA). Os números referem-se às vendas externas totais da proteína, entre carne in natura e processados de frango. Já o faturamento com os embarques de janeiro a julho cresceu 10,8%, para US$ 4,072 bilhões – ante R$ 3,675 bilhões em igual período de 2018.

De acordo com o diretor executivo da ABPA, Ricardo Santin, em nota, “o mercado internacional está aquecido, e os preços estão em alta”. “Novamente registramos valores médios acima de US$ 1,7 mil por tonelada”, continuou. “Apenas para efeito comparativo, a média de preços de 2018 foi de US$ 1,6 mil por tonelada.”

Considerando somente o mês de julho, a ABPA informa que os embarques de carne de frango chegaram a 387,6 mil toneladas, volume 16,4% inferior às 463,5 mil toneladas de julho de 2018 – que representou a maior quantidade mensal já registrada pelos exportadores. O saldo cambial de julho de 2019, com US$ 665,6 milhões, foi 6,4% menor em relação a julho/2018, com US$ 710,9 milhões.

O presidente da ABPA, Francisco Turra, assinalou que a média das exportações, tanto em volume quanto em receita, em 2019 já supera as vendas totais do ano passado, “o que é um indicativo positivo para o saldo final do ano”.

A China continua sendo o principal destino das exportações brasileiras de carne de frango, com 52,7 mil toneladas adquiridas em julho, ou 15% mais ante julho de 2018.