Exportação de carne de frango cai em janeiro 3,8% em volume e 20,2% em receita

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/02/2024 - 14:25 Para compartilhar:

São Paulo, 9 – As exportações de carne de frango in natura e processada em janeiro totalizaram 404,9 mil toneladas, volume 3,8% menor que o embarcado em janeiro do ano passado, de 420,9 mil toneladas. A receita alcançou US$ 683,6 milhões, 20,2% abaixo do registrado no ano anterior, de US$ 856,6 milhões, informou a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA).

“O fluxo mensal de exportações segue acima das 400 mil toneladas, dentro do esperado para o primeiro mês do ano”, disse o diretor de mercados da ABPA, Luís Rua. “Apesar do quadro complexo em torno do Mar Vermelho, as nações do Oriente Médio seguem em destaque, com altas significativas nas importações.”

Em nota, a entidade disse que os principais destinos do produto brasileiro em janeiro foram Japão, com 40,1 mil toneladas (+6,4% em relação a janeiro de 2023), Emirados Árabes Unidos, com 38,7 mil toneladas (+7,5%), China, com 38,4 mil toneladas (-36,2%), Arábia Saudita, com 34,9 mil toneladas (+7,9%) e África do Sul, com 31,9 mil toneladas (+8%).

Entre os Estados exportadores, o Paraná liderou, com 165,9 mil toneladas embarcadas (+3,8%), seguido de Santa Catarina, com 90,7 mil toneladas (-4,8%), Rio Grande do Sul, com 54,3 mil toneladas (-15,3%), São Paulo, com 23,5 mil toneladas (-3,1%) e Goiás, com 19,3 mil toneladas (-2,9%).

