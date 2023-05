Exportação de carne de frango do Brasil superará 5 mi t no ano pela 1ª vez, prevê ABPA

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 09/05/2023 - 11:39 Compartilhe

SÃO PAULO (Reuters) – As exportações brasileiras de carne de frango totalizaram 435,1 mil toneladas em abril, alta de 4% ante o mesmo período do ano passado, o que mantém o Brasil no caminho de registrar embarques recordes em 2023 acima de 5 milhões de toneladas pela primeira vez em um ano, afirmou a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) nesta terça-feira.

No acumulado de 2023, as exportações de carne de frango totalizam 1,75 milhão de toneladas, volume 12% superior ao registrado no 1° quadrimestre de 2022, uma vez que o Brasil tem aproveitado lacunas deixadas por casos de gripe aviária em outras partes do mundo, o que reduz a produção nas nações com granjas atingidas pela doença.

“São números muito positivos, média até aqui superior a 430 mil toneladas (na exportação ao mês), o que mostra o Brasil quebrando a faixa de 5 milhões de toneladas exportadas pela primeira vez na história no final do ano”, disse o presidente da ABPA, Ricardo Santin, em um vídeo distribuído pela associação.

As exportações brasileiras de carne de frango totalizaram 4,822 milhões de toneladas em 2022, recorde histórico.

Como maior exportador global de carne de frango e sem registros de gripe aviária, o Brasil amplia a exportação enquanto nações atingidas produzem e exportam menos. “Nessas situações, a consequência é buscar o Brasil, sendo chamado para suprir eventuais lacunas.”

Principal destino das exportações brasileiras, a China importou no quadrimestre 262,8 mil toneladas, volume 33,3% superior ao embarcado no mesmo período de 2022.

“A China continua o seu ritmo acelerado de compras e este comportamento também se repete em vários destinos importantes como México, Coreia do Sul e Cingapura. Ao mesmo tempo que vemos constantes reduções de volumes produzidos e exportados por alguns países concorrentes do Brasil, as exportações brasileiras continuam ganhando espaço internacionalmente…”, disse o diretor de mercados da ABPA, Luis Rua, em nota.

Outros destaques no quadrimestre foram o Japão, com 140,6 mil toneladas (+6,2%), África do Sul, com 134,1 mil toneladas (+12%), Arábia Saudita, com 119,5 mil toneladas (+36,9%), União Europeia, com 79,6 mil toneladas (+11%), Filipinas, com 76 mil toneladas (+8,3%) e México, com 69,6 mil toneladas (+18,9%).

Em receita, as vendas do setor alcançaram 840,3 milhões de dólares em abril, número 2,3% maior que o total registrado no mesmo mês do ano passado. No quadrimestre a receita acumulada chegou a 3,413 bilhões de dólares, avanço de 18,9% ante o ano passado.

(Por Roberto Samora)

