Exportação de carne crescem 1% em julho ante julho de 2018, diz Abrafrigo

São Paulo, 6 – As exportações brasileiras totais de carne bovina – proteína in natura e carne processada – no mês de julho chegaram a 161.304 toneladas, avanço de 1% em relação a igual período de 2018, informou nesta terça-feira, 6, a Associação Brasileira de Frigoríficos (Abrafrigo) com base em dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério da Economia. Já a receita teve queda de 6% no período, para US$ 616 milhões.

No acumulado dos sete primeiros meses de 2019, as exportações totais chegaram a 990.036 toneladas, avanço de 22% ante igual período de 2018. A receita cresceu 12% na mesma comparação, chegando a US$ 3,72 bilhões.

“(A) entidade acredita que o setor vai apresentar número significativo de crescimento este ano, com o que o País pode superar a sua previsão de crescimento de 6% para 2019”, diz o comunicado da Abrafrigo.

China e Hong Kong, somados, foram os principais compradores, com 377.961 toneladas nos sete meses do ano; o Egito ficou na segunda colocação, com 100.963 toneladas; em terceiro ficou o Chile, com 62.882 toneladas compradas do Brasil.