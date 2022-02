Exportação de carne bovina em janeiro cresce 46% em receita e 26% em volume

São Paulo, 4 – A receita com as exportações brasileiras de carne bovina in natura e processada avançou 46,3% em janeiro ante igual mês de 2021, para US$ 803,6 milhões. O volume foi 25,85% superior, totalizando 159.997 toneladas, informou a Associação Brasileira de Frigoríficos (Abrafrigo) com base em dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério da Economia.

Segundo a Abrafrigo, entre os 20 maiores clientes do produto brasileiro, 17 aumentaram suas importações. Por outro lado, a China, principal cliente do país, reduziu em 14,5% suas compras, passando de 79.896 toneladas em janeiro de 2021, para 66.101 toneladas em janeiro de 2022. Pelo continente e por Hong Kong, o país asiático reduziu em 41,3% a importação no período em relação ao mesmo mês de 2021.

De acordo com a Abrafrigo, o crescimento mais expressivo foi nas vendas para os Estados Unidos. O país elevou suas aquisições em 526,3% no mês de janeiro, passando de 2,7 mil toneladas em janeiro de 2021 para 17,2 mil toneladas.

Depois dos EUA, o segundo maior importador da proteína bovina brasileira no mês passado foi o Egito. Segundo a entidade, o país adquiriu 18,8 mil toneladas, alta de 318,7% ante 2021. A Rússia ocupa a terceira posição, com 5 mil toneladas, avanço de 184,8% na comparação com 2021. Em seguida, Emirados Árabes (+80,8%); Israel (76,9%) e Filipinas (+68%).

