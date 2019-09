Exportação de carne bovina em agosto alcança 150,16 mil t, diz Abiec

São Paulo, 4 – O Brasil exportou 150,16 mil toneladas de carne bovina (in natura e processada) em agosto de 2019, informou nesta quarta-feira, 4, a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne (Abiec), com base em dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério da Economia. O resultado corresponde a uma queda de 13,58% em comparação com igual mês de 2018.

No período, a receita foi de US$ 621,06 milhões, queda de 11,61% na comparação com agosto de 2018. Comparado com julho deste ano, o volume caiu 3,5% e o faturamento avançou 1%.

No acumulado dos oito primeiros meses do ano, as exportações totais ficaram em 1,13 milhão de toneladas, avanço de 14,2% em relação ao mesmo período de 2018.

As receitas avançaram 7,5% na mesma comparação, para US$ 4,3 bilhões. As compras chinesas avançaram 11% em volume no período, para 212,2 mil toneladas, e 17,3% em receita, para US$ 1,41 bilhão.

Em comunicado, a diretora-executiva da Abiec, Liège Vergili Nogueira, afirmou: “Continuamos observando um bom ritmo de negócios no ano, o que vai de encontro com as projeções de crescimento para o setor em 2019.”