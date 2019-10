Exportação de carne bovina e de frango cai em setembro ante setembro de 2018

São Paulo, 1 – As exportações de carne bovina in natura e de carne de frango in natura em setembro deste ano foram menores do que em agosto de 2019 e setembro de 2019. A receita também recuou para as duas proteínas nas duas comparações. Para a carne suína, houve avanços tanto no volume exportado quanto na receita, nos mesmos períodos analisados. Os dados foram divulgados nesta terça-feira, 1º de outubro, pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex), do Ministério da Economia, e consideram 21 dias úteis em setembro.

Os embarques de carne bovina in natura em setembro somaram 123,7 mil toneladas, queda de 17,86% ante o volume exportado em igual mês de 2018 e recuo de 2,14% ante agosto deste ano. A receita com vendas no mês totalizou US$ 525,4 milhões, recuo anual de 11,82% e queda mês a mês de 0,55%. O preço médio da tonelada embarcada foi de US$ 4.246,40, ante US$ 4.178,40 em agosto e US$ 3.954,90 há um ano.

Em carne de frango in natura, o País exportou em setembro 298,6 mil toneladas, 0,67% a menos do que as 300,6 mil toneladas embarcadas em agosto deste ano e 10,92% a menos do que as 335,2 mil toneladas de setembro de 2018. A receita obtida com o produto foi de US$ 489,3 milhões, recuo de 2,24% ante agosto. Na comparação com setembro de 2018, a queda foi de 5,25%. O preço médio da tonelada embarcada de carne de frango no mês passado foi de US$ 1.638,60, contra US$ 1.665,30 em julho último e US$ 1.540,60 em agosto do ano anterior.

Para a carne suína in natura, o Brasil embarcou 49,8 mil toneladas em setembro, 13,18% a mais do que em agosto de 2019 e 3,53% a mais do que em setembro de 2018. A receita com exportações no mês foi de US$ 114,8 milhões, alta expressiva de 17,14% ante agosto deste ano, e avanço ainda maior – de 36,83% – na comparação com setembro do ano passado. O preço médio da tonelada de carne suína exportada no mês passado foi de US$ 2.306,60, ante US$ 2.229,80/t em agosto e US$ 1.745,80 em setembro do ano passado.

No acumulado do ano, as vendas externas de carne bovina in natura somam 1,058 milhão de toneladas, 10,21% mais que as 960 mil toneladas embarcadas para o exterior nos nove primeiros meses de 2018. A receita atinge US$ 4,140 bilhões, 2,08% acima dos US$ 4,056 bilhões de janeiro a setembro de 2018.

No caso da carne suína, o volume acumulado é de 453,6 mil toneladas, alta de 14,51% ante as 396,1 mil embarcadas entre janeiro e setembro do ano passado. A receita nos nove meses chegou a US$ 1,294 bilhão, aumento de 56,12% sobre os US$ 828,7 milhões do acumulado do ano passado.

Já as exportações de frango in natura somam no ano 3,083 milhões de toneladas, 10,40% mais que as 2,793 milhões de toneladas de igual período do ano anterior. A receita atinge US$ 4,827 bilhões, 12,94% mais que os US$ 4,274 bilhões dos nove meses de 2018.