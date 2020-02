Exportação de carne bovina alcançou 135.451 t em janeiro, diz Abrafrigo

São Paulo, 7 – As exportações totais de carne bovina, incluindo o produto in natura e processado, alcançaram 135.451 toneladas em janeiro, segundo levantamento da Associação Brasileira de Frigoríficos (Abrafrigo) divulgado nesta sexta-feira, 7, com base em dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério da Economia. O resultado representa alta de 10% ante as 123.440 toneladas registradas um ano antes. Com os embarques, o faturamento atingiu US$ 632 milhões, avanço de 38% na variação anual.

O preço médio da tonelada saiu de US$ 3.710 em janeiro de 2019 para US$ 4.665 no mês passado.

A China continua na liderança entre os compradores da proteína, sendo responsável por 56,9% das importações de janeiro. O país asiático fez aquisição direta de 53.506 toneladas, alta de 126% na comparação anual, enquanto Hong Kong importou outras 23.811 toneladas, queda de 13,7% no mesmo comparativo.

Os países asiáticos seguem afetados pela peste suína africana (PSA), que reduziu quase pela metade o rebanho de suínos da China e elevou a demanda externa por todas as carnes.

Entre os demais compradores, a Abrafrigo destaca o Chile, com 6.182 toneladas (-5,9%); o Egito, com 5.408 toneladas (-61,8%) e Rússia, com 4.942 toneladas (+57,8%).

A Arábia Saudita adquiriu 3.962 toneladas (+9,6%), seguida pelos Emirados Árabes, com 3.673 toneladas (-19,9%), e Israel com 3.538 toneladas (+124,7%).

No total movimentando, segundo a associação, 48 países ampliaram suas aquisições e outros 59 diminuíram as compras em janeiro.