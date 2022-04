Exportação de carne bovina do Brasil supera 200 mil t em março e bate recorde

SÃO PAULO (Reuters) – As exportações totais de carne bovina atingiram 203,49 mil toneladas em março, alta de 28% no comparativo anual e um novo recorde para o mês, disse a Associação Brasileira de Frigoríficos (Abrafrigo) nesta sexta-feira.

A receita de vendas externas –considerando produtos in natura e processados– cresceu 57% no período, para 1,124 bilhão de dólares, também uma máxima histórica para março, disse a entidade com base em dados do governo federal.

“Além do crescimento das exportações, os preços médios do produto subiram de 4.415 dólares (por tonelada) no ano passado para 5.319 dólares, computando-se os primeiros três meses do ano”, disse a Abrafrigo em nota.

O desempenho de março ficou atrás apenas das movimentações registrada em setembro e agosto de 2021.

No primeiro trimestre de 2022, as exportações de carne bovina já somam 545.751 toneladas, 33% a mais do que em igual período de 2021. A receita acumulou 2,9 bilhões de dólares, elevação de 60%.

A China continua liderando as importações, com um total de 188.236 toneladas no trimestre (+30,6%).

“Quando somadas às vendas para Hong Kong, as exportações de carne bovina para a China totalizaram 275,3 mil toneladas e 1,658 bilhão de dólares, uma participação de 50,45% e 57,11%, respectivamente, em relação às exportações totais do primeiro trimestre.”

Ainda segundo a Abrafrigo, na segunda posição do trimestre vieram os Estados Unidos, com 69.799 toneladas (+395%). O Egito ficou em terceiro com 47.706 toneladas (+262%), enquanto Hong Kong sozinho teve compras de 29.566 toneladas (-49%), na quarta posição.

(Por Nayara Figueiredo)

