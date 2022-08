Exportação de café verde do Brasil tem menor volume para julho desde 2018, diz Cecafé

reuters 09/08/2022 - 16:32 Compartilhe

SÃO PAULO (Reuters) – A exportação de café verde do Brasil em julho somou 2,168 milhão de sacas de 60 kg, queda 15,8% ante o mesmo mês de 2021, marcando o menor volume para o mês desde 2018, segundo dados do conselho de exportadores (Cecafé) divulgados nesta terça-feira.

A exportação de grãos da variedade arábica atingiu 2,02 milhões de sacas em julho, queda de 6,5% ante o mesmo mês de 2021, enquanto os embarques de robusta/conilon somaram 144,6 mil sacas, recuo de 64,8% na mesma comparação.

Problemas logísticos, a forte demanda da indústria nacional e atrasos na colheita ajudam a explicar o desempenho do setor no mês passado.

“Os fabricantes brasileiros de café torrado e moído e de solúvel têm mantido forte demanda pelos canéforas em seus blends e, não podemos esquecer que, apesar de uma melhora branda, ainda persistem os entraves no comércio marítimo global”, disse o presidente da entidade, Günter Häusler, em nota.

Ele lembrou que a entrada das safras novas se dá, com peso maior, a partir dos meses de agosto, mas destacou que um atraso na colheita este ano também limitou os embarques.

“A colheita, hoje, encontra-se em ritmo normal, mas o atraso ocorrido nos meses anteriores afetou de maneira leve a exportação”, disse o dirigente.

“Além disso, as fortes e recentes oscilações ocorridas nos preços, aliadas à continuidade da guerra e às incertezas relacionadas à macroeconomia global, têm reduzido a dinâmica da comercialização, fazendo com que os produtores analisem os melhores cenários para realizar as vendas”, completou Häusler.

(Por Roberto Samora)