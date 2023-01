Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 16/01/2023 - 16:41 Compartilhe





SÃO PAULO (Reuters) – O Brasil encerrou o ano de 2022 com 35,58 milhões de sacas de 60 quilos de café verde exportadas, queda de 2,6% no comparativo anual, mas com preços mais altos alcançou um recorde na receita total obtida com os embarques, com 9,23 bilhões de dólares, mostraram dados do Conselho dos Exportadores de Café (Cecafé) nesta segunda-feira.

A receita representou uma alta de 46,9% comparada ao desempenho de 2021.

(Reportagem de Nayara Figueiredo)





Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias