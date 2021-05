Exportação de café do Vietnã recua 22% em abril; embarque de arroz avança 45%

HANÓI (Reuters) – As exportações de café do Vietnã recuaram 22,1% em abril em relação a março, ao somarem 132.111 toneladas, enquanto os embarques de arroz avançaram 45,1% no mesmo período, mostraram dados de alfândega publicados pelo governo do país nesta quarta-feira.

Nos primeiros quatro meses de 2021, o Vietnã exportou 584.981 toneladas de café, uma queda de 14,3% na comparação anual, segundo comunicado das Alfândegas do Vietnã.

A receita com as exportações de café no período de janeiro a abril cresceu 7,3%, para cerca de 1,1 bilhão de dólares, indicou o comunicado.

Enquanto isso, as exportações de arroz do Vietnã em abril saltaram 45,1% em relação ao mês anterior, para 782.159 toneladas.

Os embarques de arroz do país no primeiro quadrimestre caíram 6,9% ano a ano, para 1,97 milhão de toneladas, de acordo com o comunicado.

(Reportagem de Phuong Nguyen)

