Exportação de alimentos da Ucrânia cai para mínima de 8 meses em abril, diz associação

KYIV (Reuters) – As exportações agrícolas da Ucrânia caíram 31% em abril em comparação com março, para 5,3 milhões de toneladas, o nível mais baixo dos últimos oito meses, informou a associação empresarial de agronegócios da Ucrânia (UCAB) na noite de terça-feira.

“Problemas com embarques de exportação foram observados em quase todos os canais”, disse a UCAB em comunicado.

Ele disse que o maior dano foi causado por supostas dificuldades colocadas pela Rússia da operação do corredor de exportação de grãos do Mar Negro, bem como uma proibição de importações de produtos agrícolas e uma proibição temporária de trânsito por alguns países do Leste Europeu.

A UCAB disse que os volumes de exportação em abril incluíram 3,9 milhões de toneladas de grãos e 564,2 mil toneladas de óleos vegetais.

A associação disse que a retomada do fornecimento de exportação para os países vizinhos deu motivos para esperar que as exportações em maio melhorassem.

Três portos do Mar Negro que foram inicialmente bloqueados após a invasão da Ucrânia pela Rússia no ano passado têm exportado grãos desde julho passado sob a Iniciativa de Grãos do Mar Negro intermediada pela Turquia e as Nações Unidas.

A Rússia diz que o acordo expira em 18 de maio e não deu sinais de que planeja estendê-lo.

(Reportagem de Pavel Polityuk)

