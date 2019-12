Exportação de algodão em novembro cresce 21,06% em volume e 12,26% em receita

São Paulo, 2 – As exportações de algodão do Brasil totalizaram 256,3 mil toneladas em novembro, alta de 21,06% ante igual mês de 2018, quando o Brasil havia embarcado 211,7 mil toneladas ao exterior. A receita somou US$ 412 milhões em novembro, 12,26% acima do desempenho de novembro do ano passado, de US$ 367 milhões. Os dados, da Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério da Economia, foram divulgados nesta segunda-feira, 2, e consideram 20 dias úteis.

Em relação a outubro de 2019, o volume embarcado ficou 11,03% abaixo das 288,1 mil toneladas do período. A receita em novembro também caiu 11,32% ante outubro/2019, quando o Brasil havia obtido US$ 464,6 milhões com a exportação da fibra.

A safra recorde de algodão, referente ao ciclo 2018/19, continua sendo embarcada e por isso os volumes devem ficar firmes até o fim do ano para garantir a entrega de toda a fibra negociada.

O preço médio da tonelada da pluma exportada em novembro foi de US$ 1.607,70, ante US$ 1.733,30 de novembro do ano passado. Em outubro deste ano, o preço médio foi de US$ 1.612,40/t.

No acumulado dos 11 meses de 2019, o País embarcou 1,269 milhão de toneladas da pluma, com faturamento de US$ 2,088 bilhões.