Exportação de açúcar em novembro cresce 10% em volume e 36,76% em receita

São Paulo, 1 – O Brasil exportou em novembro 3,68 milhões de toneladas de açúcares e melaços, 10% mais que em igual mês de 2022, quando embarcou 3,34 milhões de toneladas. O volume é maior que o registrado em outubro deste ano, de 2,87 milhões de toneladas. Já a receita foi 36,76% maior, de US$ 1,910 bilhão, ante US$ 1,397 bilhão em novembro do ano passado. Superou a receita de US$ 1,502 bilhão de outubro deste ano.

Os dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex), do Ministério da Economia, foram divulgados nesta sexta-feira e consideram 20 dias úteis.

O preço médio por tonelada de açúcar e melaço exportada subiu 24,24% na mesma base comparativa, passando de US$ 417,4 por tonelada em novembro de 2022 para US$ 518,6 por tonelada no último mês.

No acumulado do ano, o País exportou 27,54 milhões de toneladas de açúcar, somando os dados divulgados hoje com os números consolidados do Agrostat – sistema de estatísticas de comércio exterior do agronegócio brasileiro – até outubro.

A receita no período foi de US$ 13,636 bilhões. Os resultados representam avanço de 9,94% no volume, ante 25,050 milhões de toneladas de janeiro a novembro de 2022, e alta de 35,57% na receita, em comparação com os US$ 10,058 bilhões gerados no mesmo intervalo do ano passado.

