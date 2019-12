Exportação brasileira de milho cresce 17,6% em volume ante novembro de 2018

São Paulo, 2 – As exportações brasileiras de milho somaram em novembro 4,288 milhões de toneladas no mês passado, 17,6% acima das 3,646 milhões de toneladas enviadas ao exterior em novembro de 2018. Em comparação com outubro de 2019, quando o Brasil exportou 6,071 milhões de toneladas, o volume foi 29,3% menor.

Os dados foram divulgados nesta segunda-feira, 2, pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério da Economia. A receita com as vendas foi de US$ 722,5 milhões, ante US$ 635,5 milhões em igual período do ano passado (alta de 13,7%). Em relação a outubro, quando o faturamento atingiu US$ 994,8 milhões, a receita diminuiu 27,4%.

O aumento do volume embarcado reflete, em parte, a comercialização antecipada da safrinha 2018/19 e a alta do dólar. No acumulado do ano, o Brasil exportou 41,094 milhões de toneladas de milho, 112% mais que 19,377 milhões de toneladas embarcadas nos onze meses de 2018.

Entre janeiro e novembro deste ano, os embarques de milho geraram uma receita total de US$ 7,026 bilhões, 112,5% acima dos US$ 3,306 bilhões obtidos em igual intervalo de 2018.

O preço médio do cereal exportado em novembro, considerando-se 20 dias úteis, foi de US$ 168,5 por tonelada, 3,3% menor do que os US$ 174,3 apurados em novembro de 2018 e 2,9% superior aos US$ 163,8 verificados em setembro de 2019.