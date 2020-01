Exportação brasileira de frutas cresce 16% em 2019, diz Abrafrutas

São Paulo, 30 – A exportação brasileira de frutas frescas alcançou 980 mil toneladas em 2019, representando aumento de 16% em comparação com o ano anterior, quando foram embarcadas 848 mil t. Os dados são da Associação Brasileira dos Produtores Exportadores de Frutas e Derivados (Abrafrutas).

Entre as principais frutas exportadas, os destaques são manga, com aumento de 30%; melão, 27%; uva, 19%; e limão, 10%. Melancia, banana e abacate também apresentaram crescimento considerável no volume exportado, informa a Abrafrutas.

Com aumento 8,5%, a receita cambial saltou de US$ 790 milhões em 2018, para US$ 858 milhões em 2019.

A perspectiva para este ano é manter o crescimento, alcançando assim o primeiro bilhão de dólares em exportação de frutas frescas.

O diretor executivo da Abrafrutas, Eduardo Brandão, informa em comunicado que o aumento dos embarques já era esperado, apesar dos desafios enfrentados, como as restrições fitossanitárias e a redução dos limites máximos de resíduos impostos pela União Europeia (UE), principal destino das frutas brasileiras exportadas.