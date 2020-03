Exportação argentinas de grãos proporciona US$ 815 mi em receita em fevereiro

São Paulo, 3 – As exportações argentinas de grãos e derivados proporcionaram receita de US$ 815 milhões em fevereiro. Em relação a janeiro, a receita gerada foi 49,5% menor. Os dados foram divulgados pela Câmara da Indústria Oleaginosa da República Argentina (Ciara) e pelo Centro de Exportadores de Cereais (CEC), entidades que representam 41% das exportações totais argentinas. O principal produto exportado pelo setor é o farelo de soja.

No acumulado do ano, a receita gerada com exportações destes produtos soma US$ 2,429 bilhões, montante 20,26% inferior ao obtido em igual bimestre de 2019.

“O resultado foi influenciado significativamente pela liquidação antecipada realizada pelos produtores nos últimos meses do ano passado. Além disso, sazonalmente, a nova safra de soja ainda não está disponível para comercialização”, disseram as entidades, em comunicado divulgado para a imprensa.

A Câmara da Indústria Oleaginosa da Argentina e o Centro de Exportadores de Cereais afirmaram que a receita cambial das exportações argentinas no primeiro bimestre deste ano foi afetada também pelo recuo nos preços internacionais das commodities, em virtude de crises de saúde pública e saúde animal, e pela suspensão do registro de exportações feito pelo governo argentino na última semana.