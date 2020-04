Expoleite Fenasul, em Esteio (RS), é cancelada por causa da pandemia de covid-19

São Paulo, 7 – Mais uma tradicional mostra leiteira do País foi cancelada em decorrência da pandemia do coronavírus. Desta vez, os organizadores da Expoleite Fenasul, realizada anualmente em Esteio (RS), comunicaram a suspensão do evento, que seria realizado entre 13 e 17 de maio, no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil. A possibilidade de nova data, ainda em 2020, será avaliada pelo Comitê Gestor.

Comunicado da Secretaria de Agricultura gaúcha informa, ainda, que ficam suspensos todos os eventos conjuntos previstos para o evento: Expoleite, da Gadolando; Classificatória do Freio de Ouro, da Associação Brasileira dos Criadores de Cavalos Crioulos (ABCCC); Campeonato Domados do Pampa, da Associação Gaúcha do Cavalo Árabe (AGCA); Rodeio da Fenasul, da Associação Gaúcha de Laço; Exposição de Aves Puras e Ornamentais, da APCA; Feira do Empreendedor, do município de Esteio, e palestras e eventos da Ageptea, do CRMV e Simvetrs.

Na segunda-feira, também por causa da pandemia de coronavírus, a Exposição Brasileira do Agronegócio do Leite (Megaleite), uma das principais do setor leiteiro do Brasil, foi cancelada. Por meio de nota, a Associação Brasileira dos Criadores de Girolando – organizadora do evento – decidiu cancelar a edição deste ano, que ocorreria entre 17 e 20 de junho, no Parque da Gameleira, em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais.