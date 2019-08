Expointer: Sindilat quer compensações contra concorrência com importados

São Paulo, 30 – O presidente do Sindilat/RS, Alexandre Guerra, defendeu hoje na Expointer a adoção de “medidas compensatórias” que ajudem o setor lácteo a enfrentar a concorrência com os importados após o acordo Mercosul-União Europeia. “Sabemos da importância dos acordos para melhorar a estrutura econômica do País, mas entendemos que ainda não estamos preparados para certas ações”, disse Guerra em nota. “Precisamos ter medidas compensatórias até que sejamos competitivos o suficiente.” O tema foi discutido em audiência pública promovida pelo Senado nesta sexta-feira (30) durante a feira, realizada em Esteio.