Expointer se encerra com público recorde e faturamento de R$ 7,1 bi

São Paulo, 5 – A 45ª Expointer, tradicional feira agropecuária realizada em Esteio (RS), se encerrou no domingo, 4, batendo recordes de volume de negócios e público. O balanço dos resultados, divulgado no site oficial do governo do Rio Grande do Sul, registrou faturamento de R$ 7,14 bilhões, alta de 164,67% em relação à última edição do evento totalmente presencial e de 75% ante a expectativa da organização de R$ 4 bilhões.







Ao anunciar os dados, o governador Ranolfo Vieira Júnior destacou também o número de visitantes desta edição, o maior registrado até hoje.

Segundo ele, 742 mil pessoas estiveram na feira desde o seu início. Em 2019, foram 416 mil. “Nossa expectativa foi superada em muito, começando pelo público, que bateu todos os recordes. Os números da movimentação financeira também demonstram que esta é a maior de todas as Expointer”, afirmou o governador.

O setor de máquinas e implementos foi o mais rentável da feira, movimentando cerca de R$ 6,6 bilhões (+ 159,2%).

No setor automobilístico, o resultado foi de R$ 490,96 milhões, com quase 1,7 mil unidades vendidas (+251%).

Na pecuária, houve a venda de mais de 1,3 mil animais, totalizando cerca de R$ 12 milhões (+42,02%).

O setor da agricultura familiar vendeu R$ R$ 8,1 milhões (+78,52%) e a venda de artesanato somou R$ 1,52 milhão (+9,74%).

Para o presidente da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Su (Farsul), Gedeão Pereira, a 45ª Expointer foi “o retrato fiel da pujança do agronegócio gaúcho e brasileiro”.