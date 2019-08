Expointer: Rio Grande do Sul terá Programa Leite Seguro

São Paulo, 30 – Foi lançado na 42ª Expointer o Programa Leite Seguro para atender o setor produtivo do Rio Grande do Sul. Desenvolvido pelo Laboratório Federal de Defesa Agropecuária do estado (LFDA-RS), em parceria com a Embrapa Clima Temperado, o projeto obteve financiamento de R$ 30,5 milhões, por meio de edital do Fundo de Defesa de Direitos Difusos (FDD) do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Segundo o Ministério da Agricultura, a ideia é permitir que produtores desenvolvam ferramentas para diagnósticos que melhorem a gestão dentro das propriedades. “No nível laboratorial, o projeto vai buscar a introdução de metodologias mais rápidas e sensíveis que identifiquem fatores de qualidade e segurança dos produtos, como aqueles para a detecção rápida defraudes”, informou. Conforme a pasta, a previsão é de que o projeto comece a ser executado em setembro e continue a ser realizado nos próximos 36 meses.