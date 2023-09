Expo 2030: Comitê italiano inicia missão no Paraguai

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 15/09/2023 - 14:50 Compartilhe

ASSUNÇÃO, 15 SET (ANSA) – A missão de um comitê que promove a candidatura da Itália para sediar a Expo 2030 começou na última quinta-feira (15) em Assunção, no Paraguai.

A movimentada agenda da delegação incluiu um encontro entre o embaixador da Itália no Paraguai, Marcello Fondi, e o representante da Fundação Nacional Italiana Centro de Tecnologias Agrícolas (Agritech), Fabrizio Sarghini, com o ministro da Agricultura do Paraguai, Carlos Giménez.

Entre os vários assuntos discutidos, a finalização da assinatura de um acordo de cooperação entre as duas instituições foi debatida, mas no âmbito das atividades de promoção da candidatura de Roma à Expo 2030.

O assessor diplomático do prefeito de Roma, Gabriele Annis, apresentou a candidatura da capital italiana, destacando os aspectos relativos aos temas de regeneração, inclusão e inovação.

A reunião, que ocorreu nos escritórios da delegação da União Europeia, teve a presença de um grande grupo de jornalistas dos mais importantes jornais locais. (ANSA).

