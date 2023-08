Expo 2025: Itália fecha acordo para iniciar projeto de pavilhão

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 14/08/2023 - 16:01 Compartilhe

ROMA, 14 AGO (ANSA) – O comissário geral da Itália na Expo 2025 em Osaka, Mario Vattani, assinou nesta segunda-feira (14) um contrato com a galeria Mario Cucinella Architects para o início urgente das atividades de projeto e construção do Pavilhão da Itália na Exposição Universal no Japão.

Segundo Vattani, “o Pavilhão da Itália, que pela primeira vez também receberá a Santa Sé, será um posto avançado do sistema italiano em uma das regiões mais ricas da Ásia”.

O Pavilhão italiano será construído por um grupo liderado pelo arquiteto Mario Cucinella, um consórcio formado pela construtora japonesa Nishio Rent All Co., Nomura Co., Beyond Limits, Milan Ingegneria Spa, Tekser, Zeranta Edutainment, Gae Engineering, o geólogo Claudio Preci e apresentando a AoR – Yoshiki Matsuda Architects.

O espaço representará uma versão moderna da “Cidade Ideal”, uma imagem simbólica do Renascimento Italiano. Pela primeira vez, um pavilhão italiano na Expo acolherá também a Santa Sé, que terá uma área reconhecível para organizar eventos culturais e importantes exposições de arte em colaboração com o Dicastério para a Evangelização.

“O projeto da MCA Mario Cucinella Architects reflete a identidade italiana em uma chave contemporânea e de alto impacto, e expressa os valores na base de nossa cultura: uma ideia do espaço profundamente enraizado na nossa tradição de praça, teatro e jardim, e numa cultura do fazer, alicerçada em interações reais entre as pessoas”, explicou Vattani.

De acordo com o comissário geral, o pavilhão em Osaka “estará à altura da excelência do ‘Made in Italy’, um verdadeiro posto avançado do Sistema Italiano em uma das zonas mais ricas da Ásia, um instrumento original de diplomacia do crescimento, capaz de promover o turismo e os territórios, apoiar a internacionalização das cadeias produtivas, atrais investimentos e potencializar nossas tecnologias”.

“Projetar o Pavilhão da Itália para a Expo Osaka 2025 é uma oportunidade única de criar um palco real para mostrar – para um público global – a cultura, história e inovação do nosso país, e também para criar um lugar onde as conexões podem ser construídas: para futuras colaborações, para fortalecer os laços de intercâmbio cultural, social e econômico”, afirmou Mario Cucinella.

Alinhado com o tema “Salvar Vidas” e com os objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o projeto e seus componentes tecnológicos e materiais promoverão um renovado equilíbrio entre humanidade, natureza e tecnologia, podendo se tornar um poderoso instrumento para promover, inspirar ações e estabelecer novas sinergias para um futuro mais sustentável.

“O Pavilhão representa uma nova ideia de sociedade e de cidade: um organismo vivo no qual se podem materializar as relações entre o homem, a arte, o ambiente e a história”, concluiu o arquiteto. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias