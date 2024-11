Explosões atingem Praça dos Três Poderes; uma pessoa morreu

Agência Brasili Agência Brasil https://istoe.com.br/autor/agencia-brasil/ 13/11/2024 - 20:15 Para compartilhar:

O Supremo Tribunal Federal (STF) está sendo evacuado neste momento após terem sido ouvidas explosões, pro volta das 19h30, na Praça dos Três Poderes. Há informação de que uma pessoa morreu.

Em nota, o STF disse que foram “ouvidos dois fortes estrondos ao final da sessão e os ministros foram retirados do prédio com segurança”. “Os servidores e colaboradores também foram retirados por medida de cautela”, acrescenta.

Internautas registraram o momento em que as explosões aconteceram. Veja:

Gatilho de golpe. Duas explosões na Praça dos Três Poderes, próximas ao Supremo Tribunal Federal e à Câmara dos Deputados, agora há pouco, com uma morte. Crime está sendo apurado, mas o que vem à mente é o nefasto 8 de janeiro de 2023. Sem anistia. pic.twitter.com/LJv1zGlZIG — Sergio Nobre CUT (@CutNobre) November 13, 2024

O público que participava da sessão que analisava ação sobre letalidade policial em favelas foi retirado às pressas. As explosões foram ouvidas após o encerramento da sessão.

Policiais militares e bombeiros foram acionados e estão no local.

Esplanada dos Ministérios fechada

O acesso a Esplanada dos Ministérios foi fechado após as explosões.

A Polícia Civil do Distrito Federal informou que já deu início “às primeiras providências investigativas e a perícia foi acionada ao local”.

Palácio do Planalto

A segurança foi reforçada no Palácio do Planalto, que fica no lado oposto ao STF, na Praça dos Três Poderes.

*Matéria em atualização*