Explosões perto de túmulo de Soleimani deixam 50 mortos no Irã

Ansai Ansa 03/01/2024 - 11:01

ROMA, 3 JAN (ANSA) – Pelo menos 50 pessoas morreram e várias outras ficaram feridas no Irã em decorrência de duas explosões nas proximidades do cemitério onde o falecido general Qassem Soleimani está enterrado.

De acordo com a imprensa local, as explosões ocorreram durante uma cerimônia em homenagem ao antigo chefe da Guarda Revolucionária do Irã, morto em um ataque aéreo dos Estados Unidos há exatos quatro anos.

Milhares de pessoas estavam participando da cerimônia em Kerman, na região central do país. Ainda não há informações concretas se as explosões foram um ataque terrorista ou um acidente.

O antigo major-general da Força Al Quds era considerado um dos homens mais poderosos de Teerã. (ANSA).

