Explosões no Irã: presidente fala em atentado ‘odioso’ e ministro promete ‘resposta retumbante’

O presidente iraniano, Ebrahim Raisi, condenou, nesta quarta-feira, 3, o atentado com duas bombas que deixou ao menos 103 mortos durante uma cerimônia por ocasião do aniversário da morte do general Qasem Soleimani, assassinado em 2020.

Os autores “deste ato covarde em breve serão identificados e castigados por seu ato odioso pelas capazes forças de segurança e da ordem pública”, afirmou Raisi em um comunicado, acrescentando que “os inimigos da nação devem saber que tais ações nunca poderão perturbar a sólida determinação da nação iraniana”.

Já o ministro de Interior iraniano, Ahmad Vahidi, prometeu uma “resposta retumbante” ao suposto ataque. O governo do Irã anunciou ainda que vai declarar na quinta-feira, 4, um dia de luto oficial em homenagem aos mais de 100 mortos nas explosões.

Duas explosões

O número de mortos em duas explosões que ocorreram durante uma cerimônia em homenagem ao general Qassem Soleimaini, falecido em 2020, subiu para 103, informou a imprensa iraniana nesta quarta-feira, 3. Outras 170 pessoas estariam feridas, segundo a mídia local.

As bombas explodiram em um momento de tensão no Oriente Médio, um dia após o número dois do Hamas, Saleh al Aruri, aliado do Irã, morrer em um ataque com drone em Beirute, que as autoridades libanesas atribuíram a Israel.

As explosões ocorreram perto da mesquita Saheb al Zaman, onde se encontra o túmulo de Soleimani, na cidade de Kerman, no sul do país.

Rahman Jalali, vice-governador da província de Kerman, declarou na televisão que as bombas foram “um atentado terrorista”. No entanto, ele não citou nenhum grupo que poderia estar por trás dos ataques

Quarto aniversário da morte de Soleimani

Citando o prefeito de Kerman, Saeed Tabrizi, a agência de notícias ISNA afirmou que as duas explosões ocorreram com 10 minutos de diferença.

A multidão lembrava o quarto aniversário da morte de Soleimani, assassinado aos 62 anos em um ataque em 2020 realizado com um drone americano nos arredores do aeroporto de Bagdá.

O general, encarregado das operações exteriores dos Guardiães da Revolução — o exército ideológico do Irã — foi o arquiteto das operações militares iranianas no Oriente Médio.

Após participar na guerra Irã-Iraque (1980-1988), chegou rapidamente até converter-se em chefe da Força Quds, responsável pelas operações exteriores da República Islâmica.

Era uma das personalidade públicas mais populares do país. Após sua morte em 2020, o aiatolá Ali Khamenei, guia supremo do Irã, decretou três dias de luto nacional.

Repercussão internacional

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, enviou uma mensagem de condolências às autoridades iranianas e classificou os ataques terroristas no país durante as comemorações do quarto aniversário do assassinato do general Qassem Soleimani pelos Estados Unidos como “chocantes pela sua crueldade e cinismo”, informou a agência Ria Novosti.

Já o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, lamentou as explosões que mataram mais de 100 pessoas no Irã.

* Com informações da AFP e da Ansa

