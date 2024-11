Explosões na Praça dos Três Poderes em Brasília deixam um morto

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 13/11/2024 - 22:13 Para compartilhar:

SAO PAULO, 13 NOV (ANSA) – Duas explosões em cerca de 20 segundos atingiram na noite desta quarta-feira (13) a Praça dos Três Poderes, em Brasília, e deixaram pelo menos uma pessoa morta.

O incidente ocorreu em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF), e a área foi isolada pela polícia, que abriu um inquérito para apurar as causas.

“Ao final da sessão do STF desta quarta-feira, dois fortes estrondos foram ouvidos, e os ministros foram retirados do prédio em segurança”, diz um comunicado do Supremo.

“Os servidores e colaboradores do edifício-sede foram retirados por medida de cautela. Mais informações sobre as investigações devem aguardar o desenrolar dos fatos. A Segurança do STF colabora com as autoridades policiais do DF”, acrescenta a nota.

Uma testemunha relatou ter visto um homem lançando artefatos contra a estátua que representa a Justiça diante do Supremo e caindo logo em seguido. Também circulam vídeos nas redes sociais que mostram um carro explodindo. (ANSA).