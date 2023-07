Explosões em silos de cooperativa agroindustrial deixam oito mortos no Paraná

Fotografia divulgada pelo Consórcio de Saúde dos Municípios do Oeste do Paraná (CONSAMU) mostra bombeiros e socorristas trabalhando em um silo de grãos após uma série de explosões em uma propriedade da cooperativa agroindustrial C.Vale, no município de Palotina (PR) , Brasil, em 27 de julho de 2023 - CONSAMU/AFP