Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 17/09/2024 - 14:01 Para compartilhar:

BEIRUTE, 17 SET (ANSA) – O Ministério da Saúde do Líbano disse que pelo menos oito pessoas morreram e 2,75 mil ficaram feridas nas explosões simultâneas de centenas de pagers de supostos membros do grupo xiita Hezbollah, ação atribuída à inteligência de Israel. Mais de 200 indivíduos estão internados em estado grave, a maioria com lesões no rosto, nas mãos e no estômago. (ANSA).