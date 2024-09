Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 17/09/2024 - 14:01 Para compartilhar:

TEL AVIV, 17 SET (ANSA) – Pelo menos sete membros do Hezbollah morreram em explosões coordenadas de pagers em Damasco, capital da Síria, de acordo com o site Sabereen News, que é próximo ao Exército dos Guardiães da Revolução Islâmica do Irã, aliado do grupo libanês.

As vítimas estavam no bairro de Seyedah Zeinab, bastião xiita em Damasco. Outras oito mortes já foram confirmadas no Líbano, onde o número de feridos se aproxima de 3 mil. (ANSA).