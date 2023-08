Explosão na República Dominicana deixa 10 mortos e 11 desaparecidos

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 15/08/2023 - 16:36 Compartilhe

Uma forte explosão em uma área comercial perto de Santo Domingo deixou pelo menos 10 mortos no sul da República Dominicana, à medida que as autoridades continuavam, nesta terça-feira (15), as buscas de 11 pessoas desaparecidas.

Os bombeiros trabalharam por horas na tarde desta terça para controlar as chamas que ainda persistem após a explosão ocorrida na segunda-feira por volta das 15h10 locais (16h10 no horário de Brasília), em San Cristóbal, a 24 km de Santo Domingo, constatou um jornalista da AFP.

Dezenas de pessoas chegaram à região do desastre, levando fotos de familiares desaparecidos.

“Meus sentimentos de profundos pêsames aos (familiares) das 10 pessoas, homens, mulheres e crianças, reportadas como mortas até agora”, disse o presidente Luis Abinader, que apresentou um balanço pela manhã após visitar a região ao lado de ministros.

“Estamos fazendo tudo que é humanamente possível (…) para investigar a situação dos 11 desaparecidos”, acrescentou o governante.

O acidente deixou 59 feridos, 37 dos quais permaneciam internados na manhã desta terça em centros de saúde, de acordo com o balanço oficial.

Após a explosão, seguiu-se um incêndio e uma gigantesca coluna de fumaça foi registrada.

As autoridades ainda não estabeleceram qual foi a origem da explosão, que afetou diversos negócios, entre eles uma loja de ferragens, uma clínica veterinária e uma fábrica de plásticos, além de um edifício do Ministério Público.

Abinader disse que uma investigação está em curso para “determinar a origem e as causas deste terrível acidente”.

“Enquanto isso, temos que salvar as vidas daqueles que foram afetados e dos feridos, e faremos isso sem nenhum limite de recursos”, acrescentou.

Vários veículos ficaram queimados e foram retirados do local com retroescavadeiras.

– “O que houve com nosso parente?” –

Nos hospitais próximos à região da tragédia, dezenas de pessoas se aglomeraram com fotos de seus entes queridos, que presumiam estar na área quando ocorreu a explosão, para saber se estavam internados.

O mesmo ocorreu nas redes sociais, onde imagens de pessoas desaparecidas e números de telefone viralizaram.

“Queremos saber o que aconteceu com nosso parente”, disse a jornalistas Daysi Rodríguez no hospital Ney Arias de San Cristóbal. “Presumíamos que estaria aqui, mas não aparece na lista”.

Cerca de 500 agentes das forças de segurança, Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros foram enviados para a região, disse o ministro da Presidência, Joel Santos. Cães são usados nas buscas sob os escombros dos edifícios destruídos.

O prefeito da cidade, José Montás, disse que as autoridades esperam que “nas próximas horas o incêndio seja completamente extinto para que todos os técnicos, bombeiros e autoridades possam determinar o motivo ou a causa da explosão”.

A área foi militarizada, segundo a imprensa local, que relatou feridos que sofreram queimaduras entre 30% e 40% do corpo.

San Cristóbal é a quarta província mais populosa do país, com 688.828 dos 10 milhões de habitantes do país caribenho.

