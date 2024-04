Explosão em usina na Itália deixa feridos e desaparecidos

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 09/04/2024 - 12:01 Para compartilhar:

BOLONHA, 9 ABR (ANSA) – Uma explosão em uma central hidroelétrica da bacia artificial de Suviana, nos Apeninos Bolonheses, no norte da Itália, deixou ao menos quatro pessoas gravemente queimadas e outras seis desaparecidas.

Segundo informações preliminares, o incidente ocorreu por volta das 15h (horário local) e buscas estão sendo feitas por policiais e cerca de 70 bombeiros.

Ao todo, três helicópteros decolaram de Bolonha e Modena para chegar ao local e prestar os primeiros socorros antes de transportar os feridos para o hospital.

“Parece que ocorreu um incêndio no nono andar. Toda a usina está abaixo do nível do lago, a cerca de 30 metros de profundidade”, disse o prefeito de Camugnano, Marco Masinara, à ANSA.

Relatos indicam que a explosão teria ocorrido em uma das duas usinas que regulam a bacia, em um gerador conectado a uma turbina. Até o momento, no entanto, a informação não foi confirmada pelas autoridades.

“Estavam fazendo trabalhos nas turbinas, há pessoal lá dentro.

Disseram-me que os bombeiros estão tentando entrar, mas estão com dificuldades”, concluiu. (ANSA).