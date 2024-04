Explosão em usina hidrelétrica na Itália deixa três mortos e quatro desaparecidos

Esta imagem tirada de um vídeo do Vigili del Fuoco, o Corpo de Bombeiros da Itália, em 9 de abril de 2024, mostra a vista aérea após uma explosão em uma usina hidrelétrica da Enel Green Power no Lago Suviana, no centro da Itália, perto de Bolonha - Vigili del Fuoco/AFP