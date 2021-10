Explosão em restaurante mata ao menos 3 e deixa mais de 30 feridos na China

Uma explosão em um restaurante em Shenyang, no nordeste da China, deixou ao menos três mortos e feriu 33 pessoas nesta quinta-feira (21), de acordo com a imprensa local. As informações são do g1.

A explosão ocorreu na manhã desta quinta, noite de quarta (20), no Brasil, e atingiu vários estabelecimentos e prédios próximos na mesma rua do restaurante.

Em um vídeo compartilhado pelo jornal People’s Daily, no Twitter, é possível ver uma amostra da destruição causada pela explosão no local.

#BREAKING: A suspected gas explosion occurred in Shenyang, northeast China's Liaoning Province. Rescue is underway. Number of casualties remains unknown. pic.twitter.com/Da2e0PqnDe — People's Daily, China (@PDChina) October 21, 2021

As autoridades locais investigam as causas da explosão, mas a principal suspeita é de que o que tenha ocasionado a explosão tenha sido uma tubulação de gás.

Saiba mais