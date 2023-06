Explosão em restaurante deixa 31 mortos no noroeste da China

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 22/06/2023 - 6:14 Compartilhe

Pelo menos 31 pessoas morreram após uma explosão provocada por um vazamento de gás em um restaurante na cidade chinesa de Yinchuan, no noroeste do país, informou nesta quinta-feira (22) a imprensa estatal.

“Um vazamento de gás liquefeito de petróleo causou uma explosão durante o horário de funcionamento de uma churrascaria”, afirmou a agência de notícias estatal Xinhua sobre a explosão ocorrida na quarta-feira (21).

O acidente aconteceu na véspera do feriado de três dias do Festival do Barco do Dragão, um período de grande atividade na China.

A Xinhua informou que sete pessoas recebem tratamento médico, incluindo uma em estado “crítico”.

Duas pessoas sofreram queimaduras graves, duas tiveram ferimentos leves e duas apresentaram arranhões provocados por estilhaços de vidro, de acordo com a agência.

Nove pessoas, incluindo os proprietários do restaurante, foram detidas pela polícia após a explosão, informou o canal estatal CCTV.

“De acordo com a lei, os órgãos de segurança pública detiveram nove pessoas, incluindo o proprietário do restaurante, acionistas e funcionários (…) e congelaram seus bens”, indicou a CCTV, que citou como fonte o comitê regional do Partido Comunista.

Imagens exibidas pela CCTV mostraram vários bombeiros trabalhando no local, enquanto fumaça saía de um grande buraco na fachada do restaurante.

Fragmentos de vidro e outros destroços estavam espalhados pela rua, que também abriga diversos outros restaurantes e locais de entretenimento.

A explosão ocorreu por volta das 20h40 (horário local) de quarta-feira no ‘Fuyang Barbecue Restaurant’, em uma área residencial no centro de Yinchuan, capital da região autônoma de Ningxia

O presidente chinês, Xi Jinping, exigiu” esforços totais no tratamento dos feridos e o fortalecimento da supervisão e gestão da segurança em setores e campos-chave para proteger efetivamente a vida e a propriedade das pessoas”, informou a CCTV nesta quinta-feira.

O Ministério de Gestão de Emergências afirmou que os serviços locais de combate a incêndios e resgate enviaram mais de 100 pessoas e 20 veículos para o local após a explosão.

As autoridades locais “solicitaram imediatamente a organização de todos os esforços de busca e resgate, que os feridos recebessem tratamento adequado e que as mortes fossem reduzidas o máximo possível”, afirmou o ministério.

Os esforços de resgate foram concluídos às 4h00 (horário local) desta quinta-feira, segundo o comunicado.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra dois homens sem camisa, com as calças rasgadas e repletos de poeira, caminhando sem direção em uma rua tomada por cacos de vidro.

Outras imagens mostram dezenas de pessoas reunidas atrás de um cordão de isolamento do outro lado da rua do restaurante.

Explosões e outros incidentes fatais são relativamente frequentes na China, onde as regras de segurança no setor de construção são ignoradas algumas vezes, o que provoca condições que dificultam a saída em caso de incêndio.





Três pessoas morreram este mês após explosões provocadas por fogos de artifício que atingiram prédios residenciais na cidade de Tinajin, norte do país.

