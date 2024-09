Explosão em prédio mata mãe e 2 filhos pequenos na Itália

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 22/09/2024 - 15:01 Para compartilhar:

ROMA, 22 SET (ANSA) – O desabamento de um prédio de dois andares em Saviano, na província de Nápoles, sul da Itália, deixou três pessoas mortas na manhã deste domingo (22), incluindo dois irmãos pequenos e a mãe das crianças.

As vítimas foram identificadas como Vincenza Spadafora, 41 anos, Giuseppe Zotto, de seis, e Autilia Pia Zotto, quatro.

Inicialmente, socorristas haviam dito que uma das mortas na tragédia era a avó das crianças, Autilia Ambrosino, 80, mas, após a extração do corpo dos escombros, foi constatado que se tratava de Spadafora.

Ambrosino, que morava no segundo andar do prédio, ainda está desaparecida. Já as três vítimas confirmadas residiam no térreo junto com Antonio Zotto, 40, marido de Spadafora e pai das crianças, e Gennaro, de dois anos, filho mais novo do casal.

Os dois foram tirados com vida dos destroços e levados para hospitais em Nápoles. Zotto está em estado grave, enquanto Gennaro sofreu uma fratura no fêmur, mas não corre risco de morte.

De acordo com os bombeiros, o incidente foi causado por uma explosão no encanamento de gás liquefeito no segundo andar do edifício. “Parecia o barulho de um avião supersônico, mas percebemos que era um desabamento quando vimos uma nuvem de poeira”, disse uma testemunha.

A premiê Giorgia Meloni telefonou para os prefeitos de Saviano, Vincenzo Simonelli, e Nápoles, Gaetano Manfredi, para expressar seu pesar e oferecer o apoio do governo.

Já o ministro das Relações Exteriores e vice-premiê da Itália, Antonio Tajani, enviou condolências aos familiares das vítimas. “Que o Senhor possa acolher as duas pequenas almas que não conseguiram escapar”, escreveu o chanceler no X. (ANSA).