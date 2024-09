Explosão em prédio mata 2 crianças e avó na Itália

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 22/09/2024 - 11:01 Para compartilhar:

ROMA, 22 SET (ANSA) – O desabamento de um prédio de dois andares em Saviano, na província de Nápoles, sul da Itália, deixou três pessoas mortas na manhã deste domingo (22), incluindo uma menina de quatro anos, um menino de seis e sua avó de 80.

Segundo os bombeiros, o incidente foi causado por uma explosão no encanamento de gás liquefeito no segundo andar do edifício, onde residia a idosa. As duas crianças mortas moravam no térreo, junto com seus pais e um irmão de dois anos.

O genitor e o filho mais novo foram tirados com vida dos escombros e levados para hospitais em Nápoles, enquanto a mãe segue desaparecida. O pai está em estado grave, e o menino de dois anos sofreu uma fratura no fêmur, mas não corre risco de morte.

“Parecia o barulho de um avião supersônico, mas percebemos que era um desabamento quando vimos uma nuvem de poeira”, disse uma testemunha.

Já o ministro das Relações Exteriores e vice-premiê da Itália, Antonio Tajani, enviou condolências aos familiares das vítimas. “Que o Senhor possa acolher as duas pequenas almas que não conseguiram escapar”, disse o chanceler no X. (ANSA).