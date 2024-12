Explosão em prédio em Haia deixa mortos e feridos

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 07/12/2024 - 10:01 Para compartilhar:

ROMA, 7 DEZ (ANSA) – Uma explosão destruiu vários apartamentos de um prédio em Haia, na capital holandesa, e deixou ao menos 20 mortos na madrugada deste sábado (7).

Segundo o principal jornal holandês Telegraaf, citando os serviços de emergência em Haia, o edifício residencial de três andares desabou depois de uma explosão seguida de um incêndio.

Até o momento, a causa da explosão ainda não é clara, mas a polícia disse que está à procura de um carro que abandonou o local.

Em publicação na rede social X, a polícia informou que o incidente “destruiu várias casas e feriu várias pessoas”.

“Estamos à procura de testemunhas que tenham visto um carro se afastar em alta velocidade às 06h15 desta manhã”, escreveu.

De acordo com as autoridades locais, pelo menos quatro sobreviventes foram retirados dos escombros e levados ao hospital em estado crítico. O número de mortos e feridos ainda é provisório.

As equipes de resgate estão trabalhando entre os escombros em busca de mais sobreviventes. Atualmente não está claro quantas pessoas ainda estão desaparecidas.

Testemunhas do bairro de Mariahoeve, no nordeste da cidade, dizem ter ouvido um enorme estrondo e gritos antes do amanhecer.

Uma mulher afirmou aos meios de comunicação locais que pensava que tinha ocorrido um terremoto.

O primeiro-ministro da Holanda, Dick Schoof, disse estar chocado com as imagens do desastre e prestou solidariedade aos envolvidos.

“Os meus pensamentos vão para as vítimas, para todas as outras pessoas envolvidas e para os serviços de emergência que estão agora trabalhando no local”, acrescentou ele. (ANSA).