Explosão em prédio em Catânia, na Itália, deixa 3 mortos

ROMA, 20 MAR (ANSA) – Uma explosão na cidade de Catânia, no sul da Itália, deixou três pessoas mortas – incluindo dois bombeiros – nesta terça-feira (20).

A outra vítima é um cidadão de 60 anos que morava no prédio em que o incidente aconteceu e que havia acionado os socorristas.

Além disso, outros dois bombeiros foram encaminhados a um hospital da cidade em estado grave. Um terceiro socorrista passa bem.

O incidente aconteceu na via Garibaldi e teria sido causado por um vazamento de gás em uma oficina de bicicletas. De acordo com as primeiras informações, os bombeiros foram acionados por conta de um “forte cheiro de gás” no local.

No entanto, ao tentarem arrombar a porta do prédio com uma motosserra, a explosão aconteceu. (ANSA)