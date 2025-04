Explosão em porto deixa ao menos 28 mortos e mil feridos no Irã

As chamas continuavam queimando neste domingo(27) no principal porto comercial do Irã, um dia após uma forte explosão que deixou pelo menos 28 mortos e mais de 1.000 feridos por causas desconhecidas.

O porto de Shahid Rajaee é crucial para o comércio, pois está próximo à cidade de Bandar Abbas e da margem norte do estreito de Ormuz, por onde passa um quinto da produção mundial de petróleo.

“O incêndio está sob controle, mas ainda não foi extinto”, relatou um correspondente da televisão estatal no local cerca de 20 horas após o incidente.

Os meios de comunicação estatais informaram que uma “enorme explosão” atingiu o porto, na província de Hormozgan, mais de mil quilômetros ao sul da capital Teerã. Por esse terminal transita 85% dos produtos iranianos.

O ativista do Crescente Vermelho iraniano Pirhossein Kulivand anunciou um novo número de mortos: 28 e mais de 1.000 feridos em um vídeo publicado no site oficial do governo.

Alguns dos feridos foram levados para Teerã, a capital a mais de 1.000 quilômetros de distância, acrescentou.

O presidente iraniano Masoud Pezeshkian “está indo à região para avaliar a situação após a explosão”, informou a televisão estatal.

A embaixada russa em Teerã informou que Moscou enviou vários aviões com equipes de resgate ao país para ajudar em terra.

Imagens ao vivo neste domingo mostraram uma fumaça preta e espessa ainda visível no local.

A explosão foi tão forte que foi sentida e ouvida a mais de 50 quilômetros de distância, informou a agência de notícias Fars.

O porta-voz do Ministério da Defesa iraniano, Reza Talaei-Nik, disse à televisão estatal que “não havia e não há atualmente nenhum carregamento (…) de combustível militar ou de nível militar” na área do acidente.

A explosão provavelmente foi causada por um incêndio em uma unidade de armazenamento de produtos químicos, informou a alfândega do porto em um comunicado transmitido pela televisão estatal.

Uma autoridade regional de emergência disse que vários contêineres explodiram.

O New York Times informou que uma pessoa ligada à Guarda Revolucionária iraniana disse, sob condição de anonimato, que a explosão foi causada por perclorato de sódio, um composto usado em combustível sólido de mísseis.

Terminal de 2.400 hectares

O porto Shahid Rajaee é considerado o maior porto comercial do Irã e tem um grande número de armazéns espalhados por 2.400 hectares, o equivalente a cerca de 3.400 campos de futebol.

A Companhia Nacional Iraniana de Distribuição de Produtos Petrolíferos (NIPD) disse em um comunicado divulgado pela imprensa local que a explosão “não tem conexão com refinarias, tanques de combustível, complexos de distribuição ou oleodutos”.

A empresa declarou que “as instalações petrolíferas em Bandar Abbas operam normalmente”.

A explosão ocorreu no momento em que as negociações nucleares entre o Irã e os Estados Unidos, inimigos há quatro décadas, aconteciam em Omã.

Israel, que suspeita que o Irã esteja buscando armas nucleares, vem travando uma guerra oculta contra seu inimigo declarado, Teerã, há anos para conter sua influência regional.

Segundo o Washington Post, Israel lançou um ataque cibernético contra o porto de Shahid Rajaee em 2020.