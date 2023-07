Explosão em Palotina: bombeiros ainda buscam uma vítima sob dez toneladas de milho

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/07/2023 - 11:10 Compartilhe

O Corpo de Bombeiros do Paraná informou, por volta das 8h desta sexta-feira, 28, que a vítima desaparecida após a explosão na cidade de Palotina segue sendo procurada pelas equipes de resgate há cerca de 32 horas. Ela foi identificada como Mackenson Murat. De acordo com a corporação, as operações para tentar localizá-la foram realizadas durante toda a madrugada.

“As equipes do Corpo de Bombeiros trabalharam na segunda entrada do túnel onde provavelmente a vítima está, porém, sem sucesso. O trabalho de retirada de grãos do armazém continua sendo realizado pela cooperativa e acompanhado pelas equipes”, informou, em nota.

O major Tiago Zajac afirmou nesta quinta-feira, 27, que o homem de nacionalidade haitiana está soterrado embaixo de dez toneladas de milho. Os bombeiros, contudo, não informaram a quantidade de grãos já retirada do silo.

“Os trabalhos no momento são referentes a retirada do volume de grãos de milho do silo 3 para que se garanta acesso até a última vítima. A retirada do milho é realizada de maneira mecânica, de forma lenta e gradual e não será interrompida até o encerramento da operação”, disseram os bombeiros em nota. Cães farejadores auxiliam nas buscas.

O governo do Paraná confirmou na tarde desta quinta-feira, 27, que sete das oito vítimas da explosão tinham nacionalidade haitiana; uma das vítimas era brasileira.

Veja as identificações das vítimas da explosão em Palotina

Donald ST Cyr – 24 anos (haitiano);

Jena Ronald Calix – 27 anos (haitiano);

Jean Michee Joseph – 29 anos (haitiano);

Reginaldo Gegrard – 30 anos (haitiano);

Michelet Louis – 41 anos (haitiano);

Eugênio Metelus – 53 anos (haitiano);

Saulo da Rocha Batista – 53 anos (brasileiro);

Wicken Celestin – 55 anos (haitiano).

Em comunicado, o Corpo de Bombeiros informou que “a C.Vale estava em conformidade com as normas de segurança”. Peritos da Polícia Científica do Paraná acompanham, desde o início da madrugada, as buscas pelo trabalhador que está desaparecido, e a Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar as causas do acidente.

O silo estava sendo usado para armazenar milho próximo ao centro de Palotina, numa área com vários silos. A explosão teria ocorrido em um túnel de transporte enquanto alguns funcionários da cooperativa estavam fazendo a manutenção da estrutura. Segundo os bombeiros, a explosão também destruiu parcialmente outros dois silos.

