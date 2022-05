Explosão em hotel de luxo em Havana mata 4 pessoas

HAVANA, 6 MAI (ANSA) – Uma forte explosão atingiu nesta sexta-feira (6) um hotel no centro de Havana, capital de Cuba, e deixou pelo menos quatro pessoas mortas.





O balanço provisório de vítimas foi confirmado pelo primeiro secretário do Partido Comunista em Havana, Luis Antonio Torres Iríbar, citado pelo jornal oficial Granma.

O presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, está no local para acompanhar as operações de resgate. A explosão ocorreu no Hotel Saratoga, inaugurado no século 19 e considerado um dos mais luxuosos da capital.

De acordo com o Granma, a principal hipótese é de vazamento de gás natural liquefeito (GNL) em um caminhão que prestava serviço para o prédio.

A fachada do hotel foi destruída pela explosão, que também provocou danos na parte interna. (ANSA).