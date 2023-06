Explosão em fábrica de resinas deixa pelo menos seis feridos em Várzea Paulista (SP)

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/06/2023 - 10:55 Compartilhe

Uma explosão em uma empresa de resinas em Várzea Paulista (SP) deixou pelo menos seis pessoas feridas no início da manhã desta quinta-feira, 22. Elas foram levadas a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade. O estado de saúde delas ainda não foi informado.

A explosão aconteceu por volta de 7h. O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil do município estão no local fazendo trabalho de rescaldo. As causas da explosão ainda estão sendo investigadas, mas a suspeita é de que a explosão tenha sido ocasionada por uma caldeira.

O impacto do incidente foi tão grande que parte do teto do galpão foi abaixo. Alguns destroços também atingiram casas vizinhas. Agentes da Defesa Civil avaliam se a estrutura de alguma das residências foi danificada, mas até o meio da manhã desta quinta não havia um balanço da situação.

