Explosão em fábrica de resina deixa 5 feridos no interior de São Paulo

Uma explosão em uma caldeira de uma fábrica de resina deixou cinco pessoas feridas na manhã de hoje (22) na cidade de Várzea Paulista, no interior de São Paulo.

Segundo a prefeitura, uma das vítimas está em estado grave e foi conduzida para um hospital de referência na cidade de Jundiaí. As demais foram conduzidas pelo resgate e pelo Serviço de Atendimento de Urgência da prefeitura para uma unidade de pronto atendimento (UPA).

Segundo os Bombeiros, a explosão ocorreu por volta das 7h, na Rua Eurípedes de Camillo. O fogo já foi extinto, e a edificação está interditada. O Corpo de Bombeiros informou que, neste momento, equipes da Defesa Civil, de policiamento e da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) periciam o local.

Por meio de nota, a Cetesb informou que técnicos da Agência Ambiental de Jundiaí estiveram na empresa após terem sido informados sobre a explosão, seguida de um incêndio, que ocorreu durante o carregamento de matérias-primas em um reator de produção de resinas.

“De acordo com o monitoramento feito pelos técnicos, parte de um galpão ficou destruído com a explosão. Aproximadamente 4 mil litros de água utilizadas no combate ao incêndio ficaram restritos na área interna e não atingiram as galerias de águas pluviais. Por orientação da Cetesb, a empresa deverá realizar ações de limpeza do local atingido e o recolhimento de resíduos/escombros gerados”, informou a companhia.

Matéria atualizada às 15h17 para acréscimo das informações da nota da Cetesb.



