Explosão e incêndio em apartamento em Farroupilha deixa ao menos 15 feridos

Uma explosão seguida de um incêndio em um apartamento localizado em Farroupilha, região da Serrana do Rio Grande do Sul, deixou ao menos 15 pessoas feridas. O acidente ocorreu por volta das 7h30 da manhã desta quarta-feira, 26.

De acordo com o Corpo de Bombeiros local, um vazamento de gás teria causado o incêndio no Edifício Veneto, de quatro andares situado na Avenida Independência.

O andar e o apartamento onde a explosão teve início ainda não foram confirmados pela perícia. Informações preliminares apontam que em razão da forte explosão, algumas paredes do edifício foram danificadas e os escombros atingiram pedestres que transitavam no local.

Cerca de 15 vítimas (por intoxicação de fumaça e ferimentos) receberam atendimento no Hospital São Carlos, que fica próximo ao local da explosão, em Farroupilha. Equipes de bombeiros do município e de Caxias do Sul ajudaram nos resgates.

Entre as vítimas mais graves, está uma idosa de 68 anos que sofreu queimaduras no tórax e poderá ser transferida ainda nesta quarta-feira para unidade de queimados do Hospital de Caxias do Sul ou para Porto Alegre.

Após a explosão, escombros da edificação também desabaram sobre um veículo que estava estacionado ao lado do prédio.

Segundo os bombeiros, o prédio não tem alvará de prevenção contra incêndio (PPCI).