Explosão deixa vários mortos em mesquita no Afeganistão

ROMA, 13 OUT (ANSA) – Uma explosão devastou uma mesquita da minoria xiita no norte do Afeganistão na manhã desta sexta-feira (13), informaram duas testemunhas à AFP.

“Um grande número de mortos e feridos foram levados ao hospital”, declarou Abdul Hamid de Pol-e-Khomri, capital da província de Baghlan.

O atentado ocorreu durante as orações tradicionais de sexta-feira e sua dinâmica ainda não é clara. Relatos segurem que um homem-bomba se explodiu no local.

O diretor do departamento de Informação e Cultura de Baghlan, Mustafa Hashemi, confirmou à imprensa local que algumas pessoas foram mortas e feridas na explosão.

Até o momento, no entanto, o número exato de pessoas afetadas é desconhecido. (ANSA).

