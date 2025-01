Explosão de Tesla em hotel de Trump em Las Vegas deixa 1 morto e 7 feridos

Pelo menos uma pessoa morreu e outras sete ficaram feridas pela explosão de um Tesla Cybertruck em frente a um hotel do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, em Las Vegas, informou nesta quarta-feira, 1º, a polícia.

O veículo elétrico parou em frente à entrada do Trump Internacional Hotel antes de acontecer uma “grande explosão”, disse à imprensa o xerife de Las Vegas, Kevin McMahill, acrescentando que havia “um indivíduo falecido no interior” do carro e sete pessoas com ferimentos leves.

Las Vegas Trump Otel önünde Tesla Cybertruck patladı pic.twitter.com/K97j6HGOvb — Yunus Paksoy (@yunuspaksoy) January 1, 2025

Elon Musk, presidente-executivo da Tesla, disse que a fabricante de carros elétricos estava investigando o incêndio.

“Toda a equipe sênior da Tesla está investigando esse assunto agora”, disse ele em um post no X, acrescentando: “Nunca vimos nada parecido com isso”.

McMahill disse que o cybertruck parou no prédio de Trump às 8h40 (horário local). Ele disse que a polícia estava ciente do ataque em Nova Orleans que ocorreu na madrugada desta quarta-feira. O FBI disse que um possível dispositivo explosivo foi encontrado no veículo usado no ataque.

“Como você pode imaginar, com uma explosão aqui no icônico Las Vegas Boulevard, estamos tomando todas as precauções necessárias para manter nossa comunidade segura. Estamos procurando por dispositivos secundários”, disse McMahill, acrescentando que não parece haver mais nenhuma ameaça à comunidade.

Eric Trump, vice-presidente executivo da Organização Trump e filho do presidente eleito Donald Trump, postou sobre o incidente no X. “Hoje cedo, um incêndio em um veículo elétrico ocorreu no porte cochère do Trump Las Vegas”, escreveu ele.

Especialistas em automóveis afirmam que os incêndios em veículos elétricos ocorrem de forma diferente dos incêndios em carros com motores de combustão interna, geralmente durando mais tempo e sendo mais difíceis de apagar.