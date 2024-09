Explosão de mina no Irã deixa mais de 50 mortos

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 22/09/2024 - 12:01 Para compartilhar:

TEERÃ, 22 SET (ANSA) – Pelo menos 51 pessoas morreram em uma explosão em uma mina de carvão em Tabas, no leste do Irã, na noite do último sábado (21).

O incidente é atribuído a um possível acúmulo de gás metano e ocorreu enquanto cerca de 70 mineradores trabalhavam no local, situado a 540 quilômetros da capital Teerã.

Segundo a agência de notícias Irna, outras 20 pessoas ficaram feridas, e o balanço de vítimas pode aumentar. A mina era operada pela empresa privada Madanjoo e funcionava a cerca de 250 metros de profundidade.

Antes de embarcar para Nova York, onde participará da Assembleia-Geral da ONU, o presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, enviou condolências aos familiares dos mortos e cobrou que o governo acompanhe de perto as investigações sobre a explosão e a assistência aos afetados pela tragédia.

“Infelizmente, soubemos que ocorreu um acidente em uma mina de carvão em Tabas e que compatriotas perderam suas vidas”, disse o mandatário.

Em nota, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil também transmitiu “condolências aos familiares das vítimas” e manifestou “solidariedade ao governo e ao povo da República Islâmica do Irã”.

“O governo brasileiro recebeu, com pesar, a notícia da explosão, ontem, dia 21, de mina de carvão em Tabas, Irã, que vitimou dezenas de pessoas”, diz o comunicado do Itamaraty.

(ANSA).